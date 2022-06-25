Поліція оголосила про підозру в мародерстві 3,6 тис. громадян України

Поліція розпочала більше 17,3 тис. кримінальних проваджень щодо мародерів.
Такі дані навів голова Нацполіції України Ігор Клименко в інтерв’ю виданню “Новое время”.
За його словами, у межах цих проваджень вже оголошено підозру 3,6 тисячі громадян України.
Читайте також:
1664 тіла, виявлені на деокупованих територіях, ще не ідентифіковані – Клименко
Нацполіція відкрила 830 кримінальних справ проти колаборантів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!