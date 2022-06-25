Майже половина загиблих рашистів з Криму – колишні громадяни України

Станом на 17 червня 2022 року в тимчасово окупованому Криму поховали не менш як 107 солдатів російської армії, вбитих в Україні. 56 із них, імовірно, є громадянами України.
Про це повідомляє на фейсбук-сторінці представництво президента України в Автономній Республіці Крим, посилаючись на інформацію з відкритих джерел.
Кількість поховань може бути більшою, оскільки частина з них відбувається без висвітлення, йдеться у повідомленні.
Також, за даними представництва, серед рашистів, які перебувають в українському полоні, близько 19 осіб, ймовірно, мають українське громадянство.
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