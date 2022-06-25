Генсек НАТО натякає на перспективу мирних переговорів між Україною та РФ

Війна між Україною і Російською Федерацією, найімовірніше, закінчиться мирними переговорами, але спочатку Захід хоче забезпечити Києву максимально сильну переговорну позицію.

Про це в в інтерв’ю іспанській газеті El Pais заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів. Наша відповідальність (НАТО – Н.) полягає в тому, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною та незалежною європейською нацією. І найкращий спосіб зробити це – надати потужну військову підтримку, економічну підтримку та запровадити жорсткі санкції проти Росії”, – говорить Столтенберг.

За його словами, миру завжди можна досягти, якщо здатися, але “українці готові заплатити дуже високу ціну, жертвувати собою заради своєї свободи та права не підкорятися владі Росії”.

“Не нам вказувати їм, як далеко мають зайти їхні жертви”, – додав генсек Альянсу.

Водночас він підкреслив, що між НАТО та Росією немає тотальної війни.

Раніше Єнс Столтенберг визнавав, що війна Росії проти України може розтягнутися на роки, але Альянс продовжить підтримувати український народ.

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