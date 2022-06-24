Залужний переговорив з Міллі про потребу вогневого паритету з РФ на Луганському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний переговорив з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Йшлося і про потребу встановлення вогневого паритету з РФ на Луганському напрямку.
Про це Залужний повідомив надвечір у п’ятницю, 24 червня.
“Сьогодні під час телефонної розмови обговорили оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України. Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку”, – йдеться в повідомленні.
Також Залужний подякував генералу Міллі за глибоке розуміння ситуації, самовідданість і “провідну роль у справі надання військової допомоги нашій державі”.
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