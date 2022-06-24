У Києві відбулося нагородження премією імені Леся Танюка. Серед лауреатів – авторка “Новинарні”

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У Центрі Леся Курбаса в Києві відбулося вручення премії імені Леся Танюка “За збереження історичної пам’яті” за 2022 рік, лауреатами якої стали журналістка та письменниця, авторка “Новинарні” Наталка Позняк-Хоменко, історикиня Наталія Старченко та етнограф Михайло Красіков.

Про це у п’ятницю, 24 червня, повідомляє кореспондент “Новинарні“.

“Сьогодні, в умовах війни в Україні, коли кожну сторінку нашої історії та культури окупант намагається викривити або знищити, як ніколи важливо відзначати людей, які своєю роботою роблять неймовірний вклад у збереження нашої ідентичності та нашого розквіту”, – наголосили в оргкомітеті премії.

Премія імені Леся Танюка “За збереження історичної пам’яті” заснована 2018 року Всеукраїнською правозахисною організацією “Меморіал” імені Василя Стуса, Національним центром театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, видавництвом “Дух і Літера”. Вона присуджується щороку авторам (літераторам, митцям, режисерам, громадським діячам, дослідникам, історикам, науковцям) незалежно від місця проживання, за особливий внесок в українську культуру та історію та за стійкість громадянської позиції.

До кладу журі, яке висуває кандидатів на вручення премії, входять мистецтвознавиця й очільниця центру Курбаса Неллі Корнієнко, журналіст і ведучий Андрій Куликов, режисери Сергій Маслобойщиков та Сергій Буковський, письменниця Олена Стяжкіна, видавець Леонід Фінберг та інші.

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