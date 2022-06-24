Росіяни нищать з авіації дороги і мости, що ведуть до Лисичанська, – Гайдай

Росіяни нищать із вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська Луганської області.
Про це вранці в п’ятницю, 24 червня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.
“Орки завдали авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде”, – написав він.
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