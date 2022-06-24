Пропагандисти в Криму вимушені залучати до своїх заходів проплачену масовку

Мітинг в окупованому Росією Севастополі, 22 червня 2022 року. Фото: Крим. Реалії

У Криму російські пропагандисти змушені набирати “учасників” своїх заходів та постановочних сюжетів на сайтах з пошуку роботи.

Про це свідчать оголошення на кримських сайтах із вакансіями.

Так, на сайті “Объявления Крыма” в розділі “Работа в Крыму” напередодні 22 червня з’явилося оголошення щодо пошуку активістів для участі у траурних заходах у Севастополі, присвячених дню початку Великої Вітчизняної війни.

Наголошувалось, що розрахунок відбудеться одразу після закінчення заходів. При цьому суми, яку організатори готові були заплатити “активістам” не зазначено.

22 червня в Сімферополі у парку імені Гагаріна відбулася церемонія покладання керівництвом окупаційної адміністрації Криму квітів до меморіалу “Вічний вогонь” з нагоди дня початку Великої Вітчизняної війни, коли гітлерівська Німеччина напала на свого колишнього союзника СРСР.

До участі у вшануванні пам’яті загиблих у радянсько-німецькій війні максимально залучали представників бюджетної сфери. Але все одно їх виявилося замало, щоб створити “картинку” та ілюзію масовості заходу.

А залучити звичайних мешканців окупованого півострова до своїх пропагандистських заходів підконтрольній РФ адміністрації не вдалося. І не дивно: вочевидь, навіть прихильні до Росії мешканці Криму усвідомлюють, що якось неправильно віддавати шану людям, які захищали країну від гітлерівської навали, стоячи пліч-о-пліч із сучасними послідовниками нацистської ідеології.

Тож довелося кримським пропагандистам звернутися до перевіреного прийому – створити необхідну картинку, залучивши до акції проплачену масовку.

До слова, що номер мобільного телефону, який зазначено в оголошенні з пропозицією взяти участь у траурних заходах за винагороду, належить Олені Лелюк – “журналістці” кримського видання CrimeaNews.

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