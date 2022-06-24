Home / В окупації / Пропагандисти в Криму вимушені залучати до своїх заходів проплачену масовку

Пропагандисти в Криму вимушені залучати до своїх заходів проплачену масовку

24/06/2022 15:02

У Криму російські пропагандисти змушені набирати “учасників” своїх заходів та постановочних сюжетів на сайтах з пошуку роботи.

Про це свідчать оголошення на кримських сайтах із вакансіями.

Так, на сайті “Объявления Крыма” в розділі “Работа в Крыму” напередодні 22 червня з’явилося оголошення щодо пошуку активістів для участі у траурних заходах у Севастополі, присвячених дню початку Великої Вітчизняної війни.

Наголошувалось, що розрахунок відбудеться одразу після закінчення заходів. При цьому суми, яку організатори готові були заплатити “активістам” не зазначено.

22 червня в Сімферополі у парку імені Гагаріна відбулася церемонія покладання керівництвом окупаційної адміністрації Криму квітів до меморіалу “Вічний вогонь” з нагоди дня початку Великої Вітчизняної війни, коли гітлерівська Німеччина напала на свого колишнього союзника СРСР.

До участі у вшануванні пам’яті загиблих у радянсько-німецькій війні максимально залучали представників бюджетної сфери. Але все одно їх виявилося замало, щоб створити “картинку” та ілюзію масовості заходу.

А залучити звичайних мешканців окупованого півострова до своїх пропагандистських заходів підконтрольній РФ адміністрації не вдалося. І не дивно: вочевидь, навіть прихильні до Росії мешканці Криму усвідомлюють, що якось неправильно віддавати шану людям, які захищали країну від гітлерівської навали, стоячи пліч-о-пліч із сучасними послідовниками нацистської ідеології.

Тож довелося кримським пропагандистам звернутися до перевіреного прийому – створити необхідну картинку, залучивши до акції проплачену масовку.

До слова, що номер мобільного телефону, який зазначено в оголошенні з пропозицією взяти участь у траурних заходах за винагороду, належить Олені Лелюк – “журналістці” кримського видання CrimeaNews.

Читайте також:
Кримські татари продовжують боротьбу

Унікальних переглядів: 0

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ викрила агентурну мережу розвідки РФ, що готувала вторгнення. До неї входив нардеп Деркач

Правоохоронці викрили агентурну мережу Головного управління Генерального штабу Російської Федерації, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. Про це в п’ятницю, 24 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse