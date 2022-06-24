Катував та погрожував стратою: на Київщині передали до суду справу на ще одного військового РФ

Знищений росіянами ТРЦ "Жираф" в Ірпені

Слідчі СБУ та прокурори Київської області завершили розслідування ще однієї справи щодо військовослужбовця Росії – під час окупації Ірпеня він разом з іншими окупантами катував та погрожував стратою місцевим чоловікам.

Про це в п’ятницю, 24 червня, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений у складі 234-го десантно-штурмового полку збройних сил РФ увійшов до м. Ірпінь Київської області. Разом з іншими загарбниками він розмістив на подвір’ї приватного домоволодіння військову техніку.

“Перебуваючи в Ірпені, окупанти розшукували військовослужбовців Збройних сил України, тероборони та співробітників правоохоронних органів. Підозрюваний разом з іншими російськими військовими взяли у заручники 9 чоловіків. Полонених били прикладом та не давали їжу і воду. Погрожували вбивством та імітували страту”, – йдеться в повідомленні.

Справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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