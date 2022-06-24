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Окупанти обстріляли пожежну частину на Донеччині, є поранені

24/06/2022 15:07

Російські військові обстріляли Костянтинівку Донецької області. Загарбники влучили в пожежну частину – четверо рятувальників поранені.

Про це в п’ятницю, 24 червня, інформує пресслужба ДСНС.

“Оркам не писані жодні закони та конвенції. Зокрема, Женевська конвенція, яка захищає пожежних під час війни.

Сьогодні вночі Росія вкотре обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині. Точніше – будівлю пожежно-рятувальної частини”, – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, четверо рятувальників отримали поранення, загиблих немає.

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