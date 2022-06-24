На Донеччині ЗСУ розбили ворожі ДРГ, авіацією вдарили по скупченню ворога на півдні, – Генштаб

У Донецькій області Збройні сили розбили ворожі диверсійно-розвідувальні групи, на півдні – авіацією вдарили по скупченню російських військових.
Про це вранці в п’ятницю, 24 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах Антонівки, Вугледара та Золотої Ниви.
Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли”, – йдеться в повідомленні.
На Південнобузькому напрямку противник завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Українська авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.
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