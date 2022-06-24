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На Донеччині ворожі обстріли пошкодили дитсадок і будинки, троє загиблих

24/06/2022 11:36

Російські війська обстріляли на Донеччині населені пункти Миколаївської та Мар’їнської громад і Костянтинівку. Загинули щонайменше троє людей.

Про це вранці в п’ятницю, 24 червня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеграмі.

“Костянтинівка зазнала ворожого ракетного удару – відомо про щонайменше одного загиблого цивільного, пошкоджено господарське приміщення тепломереж. Також від обстрілу постраждали автомобілі рятувальників, які прибули для підвезення води жителям міста. Через бойові дії Костянтинівка досі залишається без централізованого водопостачання”, – написав Кириленко.

У Миколаївській громаді росіяни здійснили артобстріл Райгородка – є інформація про двох загиблих та одного пораненого.

“Як завжди, гаряче у Мар’їнській громаді. Впродовж ночі тривали артилерійські та мінометні обстріли. У Максимільянівці снарядами пошкоджено дитсадок, чотири житлові будинки, ще в трьох від обстрілів зайнялися пожежі. ЗСУ відбиває всі ворожі атаки на цьому напрямку”, – додав очільник ОВА.

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