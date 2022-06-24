Артилерія ДШВ знищила колону з боєприпасами та ПММ росіян. ВІДЕО

Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗС України знищили колону з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами російських окупантів. Про це у п’ятницю, 24 червня, повідомили в пресслужбі Командування ДШВ ЗСУ. “На відео зафіксовано, як воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України знищили ворожу колону Камазів “під зав’язку запаковану” боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами”, – йдеться в повідомленні. Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно нанесла вогневе ураження та спалила вщент тилову техніку російських окупантів. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук

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