Залужний: ЗСУ вимушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі

Збройні сили України вимушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі в районах виконання завдань.

Про це у четвер, 23 червня, написав на сторінці головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

“Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована”, – написав головком.

“Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю”, – додав Залужний.

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