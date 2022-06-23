Залужний: ЗСУ вимушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі

Збройні сили України вимушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі в районах виконання завдань.
Про це у четвер, 23 червня, написав на сторінці головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
“Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована”, – написав головком.
“Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю”, – додав Залужний.
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