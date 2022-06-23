Українська авіація завдала ударів по позиціях росіян на Донеччині

Ударні групи українських штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м завдали декілька авіаударів по позиціях окупантів у Донецькій області.
Про це вранці в четвер, 23 червня, інформує пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
“22 червня на східному напрямку завдали вогневого ураження ротно-тактичній групі противника, також знищили один укріпрайон окупантів“, – йдеться в повідомленні.
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