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Україна будуватиме систему безпеки, як в Ізраїлю, – Зеленський

23/06/2022 17:54

Після перемоги у війні Україна будуватиме європейську державу зі значною лібералізацією багатьох сфер і процесів, але з потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської, запевнив президент Володимир Зеленський.

Про це він заявив у четвер, 23 червня, під час спілкування із представниками вишів Ізраїлю, передає пресцентр ОПУ.

“Я думаю, що в багатьох сферах на нас чекають дуже схожі з вашою прекрасною державою речі. Ми будемо розуміти, що наш сусід – Російська Федерація. Ми будемо розуміти, що Росія, навіть після того, як ми закінчимо війну та переможемо, може знову через 10-20 років піти в наступ. Я не кажу, що це неодмінно буде. Але ми більше не віримо російському сусіду”, – сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна очікує на отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу. Щоб увійти в ЄС, “підготували багато законопроектів, реформ у нашій державі”.

“Потрібно, щоб у країні без будь-якої бюрократії все дуже швидко розвивалося”, – додав Зеленський.

“Ми будемо відбудовувати європейську державу, яка буде членом Європейського Союзу. Але з таким потужним захистом, який є у Держави Ізраїль”, – наголосив Президент.

За інформацією ОПУ, до онлайн-спілкування із Зеленським долучилися представники 7 інститутів, 14 наукових шкіл і дослідницьких центрів Ізраїлю. Загалом аудиторія сягнула 20 тисяч осіб. До того ж, захід також транслювали через соцмережі, на YouTube каналах та на ізраїльському телебаченні.

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Україна

Україна будуватиме систему безпеки, як в Ізраїлю, – Зеленський

Після перемоги у війні Україна будуватиме європейську державу зі значною лібералізацією багатьох сфер і процесів, але з потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської, запевнив президент Володимир Зеленський....

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