Росіяни вдарили по Миколаєву трьома крилатими ракетами, поранено людину

Російські загарбники атакували Миколаїв трьома крилатими ракетами наземного базування з окупованої Херсонщини.
Про це з посиланням на повідомлення оперативного командування “Південь” інформує міськрада Одеси в телеграмі у четвер, 23 червня.
Відомо, що ракети влучили по виробничій та соціальній інфраструктурі міста. Поранена одна людина.
Близько 11 ранку мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті лунають вибухи. Там зберігалась загроза артилерійських ударів.
Читайте також:
На Одещині ППО збила дві ворожі ракети
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!