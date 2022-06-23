Росіяни вдарили по Миколаєву трьома крилатими ракетами, поранено людину

Російські загарбники атакували Миколаїв трьома крилатими ракетами наземного базування з окупованої Херсонщини.

Про це з посиланням на повідомлення оперативного командування “Південь” інформує міськрада Одеси в телеграмі у четвер, 23 червня.

Відомо, що ракети влучили по виробничій та соціальній інфраструктурі міста. Поранена одна людина.

Близько 11 ранку мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті лунають вибухи. Там зберігалась загроза артилерійських ударів.

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