Росія почала війну на виснаження, – МОУ

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У подальшому ворог планує зосередити свої зусилля над заволодінням Краматорська та Слов’янська. Залишається загроза відновлення наступу з Білорусі, але ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Про це на брифінгу в четвер, 23 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Безпекова ситуація навколо України залишається складною. РФ четвертий місяць веде повномасштабну війну проти нашої держави… Аналіз бойових дій від ГУР ЗСУ дозволяє стверджувати, що Москва веде проти нашої держави війну на виснаження”, – цитує Маляр “Лівий берег”.

За прогнозами Ганни Маляр, найближчим часом російські загарбницькі війська намагатимуться захопити Сєверодонецьк та Лисичанськ.

“Бо їм потрібен привід для оголошення командуванню про виконання завдання щодо встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями. Або щодо виходу на географічні кордони цих областей. Надалі ворог планує зосередити свої зусилля над заволодінням Краматорську та Слов’янську. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій”, – наголосила вона.

Маляр додала, що “залишається загроза відновлення противником наступальних дій проти України з білоруського напрямку”.

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