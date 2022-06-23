Південний напрямок: ЗСУ знешкодили ворожу ДРГ і завдали удару по КСП окупантів

На південному напрямку українські військові знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та завдали удару по командно-наглядовому пункту та скупченню техніки противника.
Про це у четвер, 23 червня, повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“Знешкоджено групу ворожих диверсантів і завдано удару по командно-спостережному пункту рашистів і скупченню техніки”, – написав він у своєму телеграм-каналі.
Братчук уточнив, що ДРГ противника намагалася проникнути в тил українських військ у Херсонській області.
Про цю ж військову операцію повідомили і в оперативному командуванні “Південь”.
“На півночі Херсонщини рашистська диверсійно-розвідувальна група, намагаючись проникнути в тил наших військ, наразилася на вогневу відсіч і, понісши втрати, відступила. На світанку по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню їх військової техніки відпрацьований удар гелікоптерами”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 120 – 23.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!