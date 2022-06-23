Південний напрямок: ЗСУ знешкодили ворожу ДРГ і завдали удару по КСП окупантів

На південному напрямку українські військові знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та завдали удару по командно-наглядовому пункту та скупченню техніки противника.

Про це у четвер, 23 червня, повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Знешкоджено групу ворожих диверсантів і завдано удару по командно-спостережному пункту рашистів і скупченню техніки”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Братчук уточнив, що ДРГ противника намагалася проникнути в тил українських військ у Херсонській області.

Про цю ж військову операцію повідомили і в оперативному командуванні “Південь”.

“На півночі Херсонщини рашистська диверсійно-розвідувальна група, намагаючись проникнути в тил наших військ, наразилася на вогневу відсіч і, понісши втрати, відступила. На світанку по одному з ворожих командно-спостережних пунктів та скупченню їх військової техніки відпрацьований удар гелікоптерами”, – йдеться в повідомленні.

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