Nike повністю йде з російського ринку

Компанія Nike – американський виробник спортивного взуття та одягу – вирішила піти з російського ринку: сайт і додаток Nike будуть недоступні в Росії.
Про це йдеться у заяві на російському сайті Nike.
“Компанія Nike Inc. прийняла рішення піти з російського ринку. У зв’язку з цим сайт Nike.com та мобільний додаток Nike більше не доступні в цьому регіоні”, – йдеться у повідомленні.
“Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються”, – додали в компанії.
“Nike прийняла рішення залишити російський ринок. Нашим пріоритетом є забезпечення повної підтримки наших співробітників і відповідальне скорочення наших операцій протягом найближчих місяців”, – йдеться у листі компанії.
Компанія Nike – американський виробник спортивного взуття та одягу – не продовжила договір з найбільшим франчайзі в Росії Inventive Retail Group. IRG буде змушена закрити усі свої магазини під брендом Nike.
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