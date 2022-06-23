Над Покровськом ППО збила ворожу ракету

Над Покровськом Донецької області протиповітряна оборона збила російську ракету.
Про це в четвер, 23 червня, повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.
Спочатку він написав у телеграмі, що люди чули вибух в Покровському районі. Пізніше стало відомо, що це спрацювала ППО.
“Як повідомляють у ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожу ракету було збито!”, – написав мер.
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