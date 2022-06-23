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На Сумщині на міні підірвалося поліцейське авто, є загиблий і поранені

23/06/2022 12:16

В Охтирському районі Сумської області під час патрулювання на авто двоє поліцейський підірвалися на міні.

Про це в четвер, 23 червня, повідомив глава СумОВА Дмитро Живицький.

“️Ніч в області минула відносно тихо – обстрілів не було. Але вчора ввечері, коли в Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені”, – написав він.

За інформацією Живицького, коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього зазнали поранень ще п’ятеро осіб. Одна людина загинула на місці.

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