На Сумщині на міні підірвалося поліцейське авто, є загиблий і поранені

В Охтирському районі Сумської області під час патрулювання на авто двоє поліцейський підірвалися на міні.
Про це в четвер, 23 червня, повідомив глава СумОВА Дмитро Живицький.
“️Ніч в області минула відносно тихо – обстрілів не було. Але вчора ввечері, коли в Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені”, – написав він.
За інформацією Живицького, коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух. Внаслідок цього зазнали поранень ще п’ятеро осіб. Одна людина загинула на місці.
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