На Одещині ППО збила дві ворожі ракети

Російська армія вдарила по Одеській області двома крилатими ракетами. Обидві були ліквідовані силами протиповітряної оборони.
Про це з посиланням на повідомлення Оперативного командування “Південь” інформує міськрада Одеси в телеграмі у четвер, 23 червня.
Крім цього, ворог атакував крилатими ракетами Миколаїв. Три ракети наземного базування полетіли з території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються.
Близько 11 ранку мер Миколаєва Сєнкевич повідомив, що в місті лунають вибухи. Там зберігалась загроза артилерійських ударів.
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