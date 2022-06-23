Британія закрила РФ доступ до нафтопереробних технологій і своєї валюти

Уряд Великої Британії запровадив проти Росії нові санкції, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.

Про це в четвер, 23 червня, інформує “Європейська правда”.

Зокрема йдеться про заборону на експорт, постачання та доставку товарів і технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської сфери та нафтопереробної галузі, а також експорт або використання в РФ авіаційного палива та паливних добавок.

Валютні обмеження передбачають заборону на експорт до Росії або для використання в Росії банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС, а також заборону надання, постачання або доставку таких банкнот особам, пов’язаним з Росією.

Зазначається, що окремі обмеження поширюються також і на непідконтрольні уряду України території.

Також Британія забороняє імпорт, придбання або доставку окремих товарів, “які приносять прибуток”, що походять із Росії або відправляються з Росії.

РФ також буде заборонено надавати технічну допомогу, фінансові та брокерські послуги, пов’язані з імпортом чавуну та сталі.

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