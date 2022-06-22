ЗСУ відбили штурм та змусили росіян відійти в районі Новобахмутівки, – ГШ

Фото з ФБ Володимира Зеленського

Українське військо відбила штурм та змусило росіян відійти в районі Новобахмутівки на Донеччині.

Про це у середу, 22 червня, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

“В районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти”, – йдеться в повідомленні.

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