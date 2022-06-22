Росіяни з мінометів обстріляли Ізюмщину – загинули п’ятеро жінок

Вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві жительки.
Про це в коментарі “Суспільному” розповів глава Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський.
“Загинуло п’ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під’їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому (близько 13:30 — Н.)”, — сказав Масельський.
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