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Росіяни з мінометів обстріляли Ізюмщину – загинули п’ятеро жінок

22/06/2022 19:50

Вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві жительки.

Про це в коментарі “Суспільному” розповів глава Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський.

“Загинуло п’ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під’їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому (близько 13:30 — Н.)”, — сказав Масельський.

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