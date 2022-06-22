Фінляндія заявила, що готова битися з Росією в разі нападу

Командувач Силами оборони Фінляндії генерал Тімо Ківінен заявив, що країна десятиліттями готувалася до нападу Росії і чинитиме жорсткий опір у разі нападу.

Офіцера цитує у середу, 22 червня, агентство Reuters.

З його слів, ця скандинавська країна створила значний арсенал озброєння. Але, крім військової техніки, сказав генерал Тімо Ківінен, вирішальним фактором є те, що фіни будуть мотивовані воювати.

“Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні – Н.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації”, – заявив Ківівен.

Він додав, що навіть після вступу до НАТО основну відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, нестиме вона сама.

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