93-тя бригада показала знищення ще 11 одиниць ворожої техніки. ВІДЕО

Скріншот із відео

93-тя окрема механізована бригада ЗСУ “Холодний Яр” звітує про знищення ще 11 одиниць ворожої техніки.

Відео поширила пресслужба військової частини у середу, 22 червня.

“93 бригада “Холодний Яр” знищила 11 одиниць ворожої техніки, серед якої були танки, БМП, бойові машини «Рись». Холодноярці надійно тримають оборону на своєму напрямку та вкотре підтвердили, що російська армія не така потужна, як розповідає їх пропаганда”, – йдеться в описі до відео.

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