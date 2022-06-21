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На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм, – ГШ

21/06/2022 18:53

На Сєвєродонецькому напрямку українські військові грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 21 червня.

Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.

Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

“Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов”, – йдеться в повідомленні.

Також у ГШ інформують, що росіяни закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

“На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили“, – додали в ГШ.

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