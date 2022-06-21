На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм, – ГШ

На Сєвєродонецькому напрямку українські військові грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 21 червня.
Зазначається, що на Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.
Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.
“Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов”, – йдеться в повідомленні.
Також у ГШ інформують, що росіяни закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.
“На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили“, – додали в ГШ.
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