Росіяни проводять кадрові ротації у Росгвардії через значні втрати у війні, – ГУР

У федеральній службі військ Росгвардії відбулись кадрові зміни на фоні значних втрат у війні.
Про це у вівторок, 21 червня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
Зазначається, що генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ Росгвардії.
Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ Росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії.
Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.
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