На Тернопільщині попрощалися із загиблим патрульним Данилом Сафоновим, який поліг у боях за Маріуполь

Про це повідомляє у вівторок, 21 червня, “Громадське”.
На прощання прийшли рідні бійця, військові, патрульні з найближчих областей — багато з них були особисто знайомі з Сафоновим.
Також були присутні місцеві жителі.
Тіло загиблого бійця зустрічали на колінах.
На Тернопільщині прощаються з патрульним Данилом Сафоновим, який загинув на території «Азовсталі» і захищав Маріуполь із першого дня повномасштабної війни pic.twitter.com/ycCD1gnTLp
— hromadske (@HromadskeUA) June 21, 2022
У Данила Сафонова залишилися дружина та син.
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