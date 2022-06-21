На Тернопільщині попрощалися із загиблим патрульним Данилом Сафоновим, який поліг у боях за Маріуполь

Про це повідомляє у вівторок, 21 червня, “Громадське”.

На прощання прийшли рідні бійця, військові, патрульні з найближчих областей — багато з них були особисто знайомі з Сафоновим.

Також були присутні місцеві жителі.

Тіло загиблого бійця зустрічали на колінах.