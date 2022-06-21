Качинський пішов у відставку з посади віцепрем’єр-міністра Польщі

Голова партії влади Польщі “Право і справедливість” Ярослав Качинський пішов у відставку з посади віцепрем’єр-міністра.

Про це в вівторок, 21 червня, інформує РАР.

“Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький і, наскільки мені відомо, президент Анджей Дуда прийняли мою відставку”, – сказав Ярослав Качинський.

Він повідомив, що тепер хоче сконцентруватися на роботі у партії, щоб вона не лише перемогла на наступних виборах, а й залишалась при владі.

“Не те щоб я переоцінював свою роль, просто партія має відновити свою бадьорість, бо наближається час, який є найважливішим для кожної політичної партії світу. Метою виборів є отримання хорошого результату виборів, а коли йдеться про “ПіС” – то метою є перемога на них та можливість здійснення влади, звичайно ж, у коаліції Об’єднаних правих”, – сказав голова “ПіС”.

Качинський додав, що його наступником у ролі віцепрем’єр-міністра стане глава міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Комітетом безпеки, який очолював Качинський, керуватиме заступник голови офісу прем’єр-міністра Збігнєв Гофман.

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