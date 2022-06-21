Держдеп США підтвердив загибель другого американця в боях за Україну, – ЗМІ

Стівен Забельські

Сьогодні Державний департамент США підтвердив загибель американського громадянина під час бойових дій в Україні.

Про це у вівторок, 21 червня, пише CNN із посиланням на зовнішньополітичне відомство.

“Ми можемо підтвердити смерть громадянина США Стівена Забельскі в Україні”, – повідомляє видання.

52-річний Стівен Забельскі загинув 15 травня 2022 року під час ведення бойових дій в районі села Дорожнянка у Запорізькій області.

Родині загиблого американця надана вся можлива консульська допомога.

Нагадаємо, у квітні загинув ветеран морської піхоти США Віллі Кансел, який брав участь у бойових діях разом із українськими силами.

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