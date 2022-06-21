Чому варто перейти на використання eSim ℗

Фізичний носій мобільного номера, або SIM-карта (вона ж сімка) — звичний атрибут користувачів мережі. Багато хто вважає, що без невеликого шматочка пластика з мікросхемою просто неможливо користуватися смартфоном. Насправді можна. Достатньо тільки купити eSIM на сайті Київстар або відвідати один з центрів обслуговування клієнтів. І ви відразу зможете ознайомитися з перевагами використання.

Нові можливості смартфона

Електронна сімка, на відміну від nano-формату, займає в три рази менше місця. Подібний підхід дозволяє:

створювати виробникам ще тонші пристрої — відпадає необхідність у використанні слота, тому місце може пристосувати для встановлення додаткової мікросхеми;

створити додатковий захист корпусу — відсутність ще одного отвору в деяких моделях дозволяє запобігти потраплянню сміття, вологи й пилу всередину телефона;

економити час — для обслуговування номера не потрібно відвідувати офіс оператора, всі маніпуляції проводяться віддалено, досить під’єднання до інтернету.

І найголовніше — ви легко зможете використовувати паралельно звичну стару сімку та електронну. Вони будуть працювати одночасно, не заважаючи одна одній та не перебивати канали зв’язку, навіть якщо використовуються два різних оператори.

Як почати використовувати технологію?

Ключове правило — смартфон або смартгодинник повинні підтримувати роботу eSIM. Подібний параметр чітко прописується в характеристиках гаджета. В іншому випадку ви просто не зможете користуватися нею.

Якщо ви не впевнені в інформації, її можна перевірити онлайн. Досить тільки вбити повну назву моделі смартфона в рядок пошуку на сайті оператора Київстар. Після цього просто замовляєте послугу eSIM на сайті, на електронну пошту отримуєте QR-код та скануєте його. Не забудьте перед цим авторизуватися в кабінеті користувача Київстар.

В іншому послуга використання нічим не відрізняється від звичної сімки. Вам також доведеться поповнювати номер телефону, щоб отримувати доступ до послуг оператора.

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