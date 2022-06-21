Чому варто перейти на використання eSim ℗

Фізичний носій мобільного номера, або SIM-карта (вона ж сімка) — звичний атрибут користувачів мережі. Багато хто вважає, що без невеликого шматочка пластика з мікросхемою просто неможливо користуватися смартфоном. Насправді можна. Достатньо тільки купити eSIM на сайті Київстар або відвідати один з центрів обслуговування клієнтів. І ви відразу зможете ознайомитися з перевагами використання.
Електронна сімка, на відміну від nano-формату, займає в три рази менше місця. Подібний підхід дозволяє:
І найголовніше — ви легко зможете використовувати паралельно звичну стару сімку та електронну. Вони будуть працювати одночасно, не заважаючи одна одній та не перебивати канали зв’язку, навіть якщо використовуються два різних оператори.
Ключове правило — смартфон або смартгодинник повинні підтримувати роботу eSIM. Подібний параметр чітко прописується в характеристиках гаджета. В іншому випадку ви просто не зможете користуватися нею.
Якщо ви не впевнені в інформації, її можна перевірити онлайн. Досить тільки вбити повну назву моделі смартфона в рядок пошуку на сайті оператора Київстар. Після цього просто замовляєте послугу eSIM на сайті, на електронну пошту отримуєте QR-код та скануєте його. Не забудьте перед цим авторизуватися в кабінеті користувача Київстар.
В іншому послуга використання нічим не відрізняється від звичної сімки. Вам також доведеться поповнювати номер телефону, щоб отримувати доступ до послуг оператора.
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