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Полонений бойовик “ДНР” отримав 15 років тюрми за збройний наступ на Україну

21/06/2022 12:53

Бойовик так званої “ДНР” отримав 15 років ув’язнення за збройний наступ на Україну. Він воював на боці російських окупантів на Запоріжжі.

Про це в вівторок, 21 червня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

Прокурори в суді довели, що з кінця лютого по березень 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування так званої “ДНР”.

Разом із підрозділами окупаційних військ РФ із півдня здійснював наступ на Україну для захоплення територій Запорізької області.

Під час бойових зіткнень з підрозділами Збройних сил України бойовика взяли в полон. Згодом затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у державній зраді та участі у не передбачених законом збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

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Україна

Полонений бойовик “ДНР” отримав 15 років тюрми за збройний наступ на Україну

Бойовик так званої “ДНР” отримав 15 років ув’язнення за збройний наступ на Україну. Він воював на боці російських окупантів на Запоріжжі. Про це в вівторок, 21 червня, інформує пресслужба...

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