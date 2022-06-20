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ЗСУ відкинули окупантів від першої лінії оборони на Херсонщині, – радник глави ОВА

20/06/2022 14:36

У Херсонській області російські окупанти укріплюються на другій та третій лінії оборони.

Про це заявив радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, передає “Еспресо” в понеділок, 20 червня.

“ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. Збройні сили завдавали влучних ударів по складах, які перебувають у ворожому тилу. У Новій Каховці, тричі поспіль було влучне попадання по складах з боєприпасами росіян. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець”, – зауважив Хлань.

Радник голови Херсонської військової адміністрації також додав, що на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над ворогом.

“По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом із партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом з ЗСУ.

Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю”, – наголосив Хлань.

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