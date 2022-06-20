Як обрати літній парфум? ℗

У кожної людини літо асоціюється з певним ароматом. Для однієї це запах свіжості і чистоти, духмяних квітів і трав, для іншої – синього моря, хвойного лісу та проливного дощу. Для того, щоб у вас були теплі спогади про чудові моменти влітку та можливість перенестись у ту безтурботну атмосферу, кращим рішенням буде придбати свій неповторній літний парфум, а ліпше декілька. На сайті Parfum City представлений великий вибір чоловічих парфумів, тому ви обов’язково знайдете свій літній аромат.

На що потрібно звертати увагу при виборі парфумів у літній сезон?

Влітку можна придбати щось цитрусове, свіже або фруктове. Не варто забувати, що в спеку солодкі парфуми, можуть стати занадто різкими та задушливими. Спробуйте взяти для себе абсолютно новий аромат, несхожий на ті, якими ви вже користуєтесь. Такий парфум обов’язково подарує вам приємні відчуття та гарний настрій.

На які чоловічі парфуми слід звернути увагу?

Giorgio Armani Aqua Di Gio Pour Homme. Цей аромат є бестселером серед чоловічих парфумів. Спочатку аромат розкривається нотами апельсину, бергамоту, жасмину, лайму, лимону і мандарину. Потім поступово переходить в солодкувато-пряну композицію з персику, троянди, фіалки, гіацинту, коріандру, морської хвилі, мускатного горіху та цикламену. Кінцеві ноти огортають м’яким шлейфом білого мускусу, амбри, дубового моху і пачулі. Аромат Аква Ді Джіо чоловічі як ковток свіжого повітря на морському узбережжі, який подарує вам чуттєву насолоду. Versace Man Eau Fraiche. Це надзвичайно свіжий аромат завдяки нотам білого лимону, карамболі та бергамоту. Серце пахне нотами шавлії, кедру, тархуну. Завершують композицію шафран, амбра та мускус. Туалетна вода Versace Man Eau Fraiche просто створена для літа та яскравих емоцій. Clinique Happy For Men. Аромат від бренду Clinique, який немов закликає радіти життю. Він як подих вітру бадьорить у жаркий день. Туалетна вода Clinique Happy For Men з перших секунд іскрить цитрусовими фруктами: лаймом, лимоном та мандарином, які плавно переходять у свіжі морські та зелені ноти. База аромату складається з нот кедру, кипарису та мускусу, яка заворожує всіх навкруги. Навіть флакон зроблений яскраво помаранчевого кольору, щоб піднімати настрій кожного дня. Paco Rabanne Invictus. Аромат, над яким всесвітньо відомий модний Дім Paco Rabanne працював протягом двох років і створив шедевр. Не дарма флакон зроблений у формі кубка, дивлячись на нього чоловіку захочеться підкорювати нові вершини знову і знову. Свіжість аромату перетинається з насиченими акордами чорного перцю, жасмину і лавру, які є нотами серця. Кожний чоловік буде в захваті від неординарності Paco Rabanne Invictus.

Обирайте для себе декілька літніх ароматів, щоб кожен ваш день грав новими барвами, тим паче, що з акцією 1+1=3 від Parfum City, купуючи два, ще один ви отримуєте в подарунок. Добре коли можна обирати пахнути по-різному, чи не так? Також замовляючи парфуми в інтернет-магазині Parfum City, ви не просто придбаєте для себе чудові аромати за вигідними цінами, а й допоможете у добрій справі, тому що частину коштів з кожного замовлення, компанія переказує на допомогу ЗСУ.

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