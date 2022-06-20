Везуть пікапом “Бджоли”: ЗСУ в полі застосовують проти росіян некеровані авіаракети

Скріншот із відео

Збройні сили України застосовують про росіян на суходолі некеровані авіаракети, які доставляють на поле бою в причепі з підписом “Бджоли”.

Відео поширили в мережі кілька днів тому.

“Українські бджілки дуже жалять, або смажать окупантів з Росії. Наші воїни чудово пристосували ракетний блок Б-8М1, що використовується в бойовій авіації та стріляє ракетами 80-го калібру”, – написав на ФБ народний депутат і волонтер Юрій Мисягін.

Також він поширив відео такого незвичного застосування озброєння:

“Некеровані реактивні снаряди калібру 40 мм – НУРСи з авіаційних універсальних блоків УБ-16 та УБ-32, афганські моджахеди таке майстрували з радянських підбитих літаків та гелікоптерів”, – коментують користувачі ФБ.

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