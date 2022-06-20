У тимчасово окупованому Бердянську партизани діють в центрі міста. ВІДЕО

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області партизани діють в центрі міста, залишаючи наліпки “Бердянськ – це Україна”.
Відео поширює в понеділок, 20 червня, Фб-сторінка “Спротив”.
“В окупованому Бердянську невідомі партизани продовжують ризикувати життям й лишають наліпки з нагадуванням, що це українське місто. Листівки поширюють в центрі міста, аби кожен окупант бачив й розумів хто він є. Далі логічний ланцюжок його роздумів має привести до невтішного висновку щодо його майбутнього”, – йдеться в повідомленні.
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