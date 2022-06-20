У Києві судитимуть співробітника “Чорноморнафтогазу”, якого затримали наприкінці травня

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Прокуратура Автономної республіки Крим та м. Севастополь передала до суду обвинувальний акт стосовно працівника окупованого підприємства “Чорноморнафтогаз”, якого виявили наприкінці травня 2022 року в Києві.

Про це у понеділок, 20 червня, повідомила пресслужба відомства.

“Встановлено, що обвинувачений спричинив шкоду інтересам держави, забезпечуючи та сприяючи незаконній розробці й використанню державою-окупантом природних ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, не оформлюючи при цьому жодних дозвільних документів в компетентних органах України”, – повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду з/на тимчасово окуповану територію півострова Крим (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

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