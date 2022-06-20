У Києві судитимуть співробітника “Чорноморнафтогазу”, якого затримали наприкінці травня

Прокуратура Автономної республіки Крим та м. Севастополь передала до суду обвинувальний акт стосовно працівника окупованого підприємства “Чорноморнафтогаз”, якого виявили наприкінці травня 2022 року в Києві.
Про це у понеділок, 20 червня, повідомила пресслужба відомства.
“Встановлено, що обвинувачений спричинив шкоду інтересам держави, забезпечуючи та сприяючи незаконній розробці й використанню державою-окупантом природних ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, не оформлюючи при цьому жодних дозвільних документів в компетентних органах України”, – повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду з/на тимчасово окуповану територію півострова Крим (ч. 2 ст. 332-1 КК України).
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