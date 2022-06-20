Сєвєродонецький напрямок: РФ б’є з авіації, ЗСУ зірвали кілька спроб ворожого штурму

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах українських військових.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у понеділок, 20 червня.

“Ворог… завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ”, – йдеться в повідомленні.

Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк.

“Крім того українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора”, – додали в ГШ.

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