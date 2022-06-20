Росіяни пішли в атаку на Харківщині: 23 вбитими, понад 50 пораненими, спалена техніка

Скріншот із відео

У Харківській області українські військові напередодні відбили атаку російських підрозділів і завдали чималих втрат окупантам.

Про це повідомили в 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка у понеділок, 20 червня.

“В результаті спільної роботи бійців 92 омбр, 40 оабр та 125-го батальйону тероборони 19 червня 23 орки було знешкоджено, більше 50 – поранено”, – розповіли в підрозділі.

Серед ворожої техніки знешкоджено або пошкоджено:

три танки Т-72,

три РСЗВ,

БТР-80,

БМП-2,

КамАЗ,

радіолокаційна станція.

“Незважаючи на те, що окупант укріплюється, мінує місцевість, застосовує артилерію і танки, а також постійно проводить розвідку БПЛА, наші захисники тримають стрій та завдають противнику втрат”, – підкреслили в бригаді.

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