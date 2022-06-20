ППО збила дві ворожі ракети, які росіяни випустили по Одещині

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Російські військові випустили ракети “Онікс” по Одещині. Вночі по Білгород-Дністровському району, а вранці – по Одесі.

Обидві ракети збили сили української ППО, інформує в понеділок, 20 червня, Суспільне з посиланням на Оперативне командуванні “Південь”.

Ракети запустили з берегового комплексу з території тимчасово окупованого Криму.

За останній тиждень це вже четверта ракетна атака по області: війська РФ атакували також 14, 18 та 19 червня.

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