Оборонці Маріуполя живі, робота над їх звільненням триває, – Єрмак

Українські військові після виходу з "Азовсталі"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує займатися питанням звільнення українських захисників Маріуполя.

А також – двома британцями і громадянином Марокко, яких росіяни захопили в полон і погрожують стратити.

Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню “Лівий берег”, опублікованому в понеділок, 20 червня.

Єрмак наголосив, що про деталі краще знає ГУР, але підтвердив, що це питання постійно на контролі.

Голова ОП не зміг сказати, в яких умовах утримують полонених “азовців” і якими можуть бути строки повернення захисників Маріуполя додому.

“Непросте питання, займаємося. Сьогодні це головне завдання, в тому числі військової розвідки. Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України”, – сказав він.

За словами Єрмака, ГУР брало участь і в процесі виходу бійців із заводу “Азовсталь”.

Голова ОП наголосив, що перемовини і консультації ще тривають, а зайва інформація може завдати шкоди процесу.

“Я знаю точно, що завданням на першому етапі було збереження життя наших героїв. Це завдання ГУР виконало. Сьогодні вони займаються другим етапом – їх поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. Також, гадаю, ви знаєте, що почався процес повернення тіл наших загиблих героїв. На сьогодні це вже більш як 200. Проводиться експертиза, і це теж дуже важливо, щоб рідні і родина могли отримати і поховати загиблих”, – сказав Єрмак.

На запитання, що буде, якщо росіяни знехтують домовленостями і почнуть виносити вироки полоненим, як це зробили з двома громадянами Великої Британії й одним громадянином Марокко, Єрмак відповів: “ГУР, між іншим, також займається цим питанням – і британцями, і громадянином Марокко”.

“Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там (на “Азовсталі”, – “Н”), і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни. Ми розуміємо, що це елемент шантажу і “підняття ставок” з боку РФ. Але давайте дочекаємося результату”, – закликав Андрій Єрмак.

Читайте також:

Полк “Азов” тимчасово очолив майор Микита Надточій, евакуйований із Маріуполя