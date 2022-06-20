На Бахмутському напрямку українські воїни відбили ворожу ДРГ, – ГШ

Фото - ГШ ЗСУ

На Бахмутському напрямку українські військовослужбовці виявили та відбили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у понеділок, 20 червня.

“На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника. В результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське.

Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.

Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

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