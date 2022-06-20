10 огшбр влучним пострілом спалила російський танк. ВІДЕО

Скріншот із відео

Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ спалили ще один російський танк у Донецькій області.

Відео у понеділок, 20 червня, поширила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Виглядає так по-кіношному. Але зараз головне не забувати, що це не фільм, а важка і небезпечна бойова робота…”, – йдеться в повідомленні.

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