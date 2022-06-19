ВР звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв’язку та інших законних військових формувань звільняються від сплати військового збору.

Відповідний закон №7432 Верховна Рада ухвалила в неділю, 19 червня, повідомляє Цензор.нет.

“За” проголосували 314 депутатів ВР.

Нагадаємо, військовий збір було запроваджено в 2014 році, тоді він складав 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки надходження від військового збору склали 131,9 млрд. грн, зокрема в 2021 році – 28,6 млрд. грн.

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