Уже двоє загиблих внаслідок пожежі обстріляної ракетами нафтобази на Дніпропетровщині

Унаслідок масштабної пожежі, спричиненої ракетним ударом по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровщини, помер ще один чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Медики не змогли врятувати життя чоловікові, який отримав важкі опіки.

Це вже друга смертельна жертва цієї трагедії на нафтобазі. Уранці в неділю, як повідомляв Резніченко, помер рятувальник, котрий боровся з пожежею.

Ще 11 людей наразі перебувають у шпиталі.

Ракетна атака сталася надвечір 18 червня. Ворог влучив у резервуар нафтобази, почалася пожежа, які рятувальники гасять упродовж 16 годин.

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