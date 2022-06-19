Уряд пропонує ввести санкці проти російських “Роснефтегаз” і “Татойл”

Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти російської компанії “Роснефтегаз”, а також афільованих з нею підприємств, зокрема компанії “Татойл”.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.
“Санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України. Держава в прозорий та законний спосіб працює над тим, аби конфіскувати всі активи, пов’язані з державою-агресором”, – пояснив Шмигаль.
З повідомлень Дениса Шмигаля випливає, що таке рішення було ухвалено під час засідання уряду, присвяченого питанням енергетичної безпеки та підготовки країни до зими.
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