Президент надав звання бригадних генералів, а командувачку Медсил ЗСУ підвищив до генерал-майора

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 17 червня присвоїв звання бригадного генерала полковникам
Звання генерал-майора медичної служби надано бригадному генералу медичної служби ОСТАЩЕНКО Тетяні Миколаївні — командувачу Медичних сил Збройних Сил України.
Бригадним генералом медичної служби став ХАЛІК Сергій Вікторович — начальник штаб — заступник командувача Медичних сил ЗСУ.
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