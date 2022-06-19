ППО збила вночі 2 ракети, скеровані на Одещину з Криму

Уночі Одещину знов атакував ворог. Українські ППО збили 2 ракети типу “Онікс”.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчу
к.
Росіяни випустили ракети з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.
“Ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведеться бойових дій, аби здійснювати психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави”, – резюмував Братчук.
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